FC Bayern: Holt ManCity Gravenberch als Bellingham-Alternative?

Auch wenn er beim 2:1-Auswärtssieg bei Werder Bremen immerhin mal in der Startelf stand: Beim FC Bayern kommt der Niederländer ansonsten bisher nur wenig zum Zug.

Dafür allerdings weckt der 20-Jährige offenbar in der Premier League einmal mehr Begehrlichkeiten. Wie der Mirror berichtet, ist Gravenberch bei Manchester City aufs Transfer-Radar geraten - und das bemerkenswerterweise als Alternative zu Jude Bellingham , der sich auch nach SPORT1 -Informationen im Anflug auf Real Madrid befindet.

Dem Bericht zufolge sehen die ebenso um den Starspieler von Borussia Dortmund buhlenden Skyblues in Gravenberch viel Entwicklungspotenzial.

Holt City Bayern-Star als Bellingham-Alternative?

Auch wenn der Niederländer, der vertraglich noch bis 2027 an die Bayern gebunden ist, aktuell klar unter dem Leistungsniveau Bellinghams agiert, verfügt er doch angesichts von mehr als 130 Profi-Einsätzen (Ajax Amsterdam) bereits über einiges an Erfahrung.

In München waren dem im vergangenen Sommer aus der Eredivisie gekommenen Gravenberch gerade einmal zwei Einsätze von Beginn an vergönnt. Der Youngster hatte unlängst auch keinen Hehl daraus gemacht, über seine Situation unzufrieden zu sein.

Ein Jahr nach Ajax-Wechsel: Gravenberch schiebt Frust

„Ein Jahr Training und Spiel auf höchstem Niveau ist schön und lehrreich. Obwohl ich auch spiele, ist es aber hauptsächlich Training. Das muss sich in der nächsten Saison ändern, dann möchte ich wirklich wieder wöchentlich spielen“, sagte Gravenberch im April gegenüber dem Portal Ajax Showtime .

Der Rechtsfuß, der nach SPORT1-Informationen auch vom FC Liverpool beobachtet wird , fügte an: „Klar ist, diese Rolle entspricht nicht meinen Vorstellungen.“

Das hat Bayern mit Gravenberch vor

„Der große Unterschied ist: Bellingham ist bei einem Verein eine Kategorie niedriger und er spielt immer. Ich glaube, dass Gravenberch besser ist. In allem. Besonders physisch“, sagte van der Vaart und fügte an, dass er Gravenberchs Karriere in Gefahr sehe, sollte der bei den Bayern bleiben.