RLCS: Kampf um die Spring-Major PLätze hat begonnen!

Complexity Gaming bestätigt seine gute Form und gewinnt das erste Spring Regional © Complexity Gaming via Twitter

Die RLCS ist wieder da und startet mit dem ersten NA-Regional in den Spring Split. Complexity Gaming schnappt sich dabei die Krone.

Einen knappen Monat nach dem aufregenden Winter Split Major in San Diego kehrte die RLCS am vergangenen Wochenende mit dem ersten Regional des Frühlings in Nordamerika wieder zurück.