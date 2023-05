FC Bayern holt Wirtz-Entdecker - und bedient sich wieder beim BVB!

Der Rekordmeister stellt sein Profi-Scoutingteam an der Säbener Straße nach den Abgängen von Pirmin Schwegler (zur TSG Hoffenheim) und Laurent Busser (zu Borussia Dortmund) neu auf.

FC Bayern bedient sich erneut beim BVB

Der kicker berichtete jüngst schon von dem Interesse an den beiden Scouts, inzwischen herrscht Klarheit: Beide starten – gemeinsam mit Baier, der momentan noch für den VfL Wolfsburg als Scout unterwegs ist – am 1. Juli.

Was nur Branchenkenner wissen: Wolff gilt als einer der Entdecker von Florian Wirtz!

Wirtz-Entdecker jetzt bei Bayern

Wann ein Wirtz-Transfer in Frage kommt

Wirtz will mindestens auch in der nächsten Saison für die Werkself spielen, ein Transfer kommt auch für den FCB frühestens ab Sommer 2024 in Frage.