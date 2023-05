Erlebe die Eishockey-WM mit der PENNY Supporting 6

Mit der PENNY Supporting 6 zur historischen WM-Medaille!

Die PENNY Supporting 6 sind insgesamt 24 Eishockey-Fans, die sich im Zuge eines PENNY Gewinnspiels für die Teilnahme am Event qualifiziert haben. Das All-inclusive Paket umfasst natürlich An- und Abreise, sowie Hotel und Verpflegung. Aufgeteilt in vier Gruppen besuchen sie nicht nur zwei bis drei WM-Spiele der deutschen Nationalmannschaft, sondern erleben ein exklusives Rahmenprogramm. Mal ist es ein Meet & Greet mit Spielern, eine spannende Erkundungstour durch Tampere oder ein gemeinsamer Fanabend in der Kneipe. Gewohnt wird übrigens in der coolsten Fan-WG.