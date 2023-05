Comeback verschoben: Huck erleidet Schulterverletzung

Nach fast drei Jahren Pause stand für Marco Huck das Comeback in den Ring an. Doch eine Verletzung macht ihm nun einen Strich durch die Rechnung.

Profiboxer Marco Huck muss sein Comeback nach fast dreijähriger Pause verschieben. Wie sein Management am Montag mitteilte, hat Huck in der Vorbereitung auf den für den 20. Mai in Braunlage geplanten Kampf gegen den Griechen Evgenios Lazaridis eine schwere Schulterverletzung erlitten.