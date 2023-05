DBB-Frauen: Thomaidis beruft drei Neulinge für Debüt

Lisa Thomaidis hat für ihr Debüt als Bundestrainerin der deutschen Basketball-Frauen drei Neulinge berufen. Emily Bessoir (University of Los Angeles/USA), Britta Daub (GDESSA Barreiro/Portugal) und Lena Gohlisch (Alba Berlin) gehören zum 18-köpfigen Kader für das Viererturnier in Istanbul. Dort geht es gegen Gastgeber Türkei, Lettland und Tschechien (27. bis 29. Mai)

Bereits am 17. Mai trifft sich das Team zum Trainingsauftakt in Kienbaum. Erfahrenste Akteurin ist Kapitänin Svenja Brunckhorst (Team Bundeswehr) mit 70 Länderspielen. Das Turnier in Istanbul dient als Vorbereitung auf die EM in Israel und Slowenien (15. bis 25. Juni).