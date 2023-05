Bellingham-Zukunft beim BVB? Das denkt Emre Can

Jude Bellingham wird mit Real Madrid in Verbindung gebracht. BVB-Teamkollege Emre Can wagt eine Prognose zur Zukunft des 19-Jährigen.

„In der Mannschaft ist das kein Thema. Mit so hervorragenden Spielern will man immer zusammenspielen - so lange wie möglich. Wir wissen auch: Eines Tages wird er wechseln, das steht fest! Wir werden sehen, wann es passiert“, erklärte Can nach dem 6:0-Sieg des BVB gegen den VfL Wolfsburg auf SPORT1-Nachfrage.