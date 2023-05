Der größte Titel-Trumpf des BVB gegen die Bayern

In der ersten Saisonhälfte konnte Sommerneuzugang Karim Adeyemi beim BVB nicht überzeugen. Im neuen Jahr ist er jedoch nicht mehr wegzudenken. Wird er zum X-Faktor im Meisterkampf mit dem FC Bayern?

BVB-Trainer Terzic schwärmt von Adeyemi

Dabei war der Nationalspieler mit einem Doppelpack und einer Vorlage in einer erstklassigen Dortmunder Mannschaft der herausragende Akteur. An diesem beeindruckenden Sonntagnachmittag gelang ihm fast alles.

„Dann wird der Gegner auch nervöser, wenn du mit dieser enormen Geschwindigkeit angerannt kommst“, meinte der BVB-Coach: „Diese Waffen auf dem Platz wollen wir nicht nur offensiv nutzen, sondern auch in der Defensive.“

Kehl: „Er ist noch lange nicht am Ende.“

Zu den schnellsten Bundesligaspielern gehört er sowieso. Und jetzt springt er auch noch so hoch wie kaum ein anderer. Wie auch schon in Bochum vorige Woche (1:1) schraubte sich Adeyemi 1,13 Meter hoch in die Luft, setzte sich gegen den deutlich größeren Joshua Guilavogui durch und köpfte zur 1:0-Führung ein (14.).