"H****sohn": Nächster Trainer-Ausraster bei Eintracht Frankfurt!

Vogelwilde erste Hälfte: Frankfurt geht in Hoffenheim baden

Frankfurts Athletiktrainer Martin Spohrer gerät wegen des Elfmeters im Spiel seiner Eintracht in Hoffenheim in Rage. Auf Twitter beleidigt er TSG-Star Christoph Baumgartner. Das könnte Folgen für ihn haben.

Die Emotionen kochten hoch im Spiel zwischen Frankfurt und Hoffenheim am Samstag . Auch abseits des Platzes!

Spohrer twitterte in Richtung des Hoffenheimer Mittelfeldspielers Christoph Baumgartner : „HRNSHN Baumgartner“ - und meinte damit offensichtlich „H****sohn“.

Spohrer entschuldigt sich für HRNSHN-Tweet

Dem Elfmeter war ein Foul von Daichi Kamada an Baumgartner vorausgegangen. Viele Frankfurter wollten, trotz eines klaren Kontaktes, eine Schwalbe gesehen haben.

Am Sonntagabend ruderte er dann auf Twitter zurück: „Hiermit möchte ich mich ausdrücklich für meinen Tweet nach der Elfmetersituation im Spiel gestern in Hoffenheim entschuldigen! So etwas darf mir unter keinen Umständen passieren und war unprofessionell!“