FC Bayern: Gnabry vor Abschied? FCB-Star lässt aufhorchen

Der Offensiv-Star, der erneut von Anfang an ran durfte, erzielte in der 62. Minute die Führung für die Gäste - gegen seinen Ex-Klub.

„Für mich persönlich war es schön, für Werder natürlich nicht so. Es freut mich immer wieder, hierherzukommen und in diesem Stadion zu spielen. Ich hatte hier eine tolle Zeit“, sagte Gnabry zu SPORT1 : “Für Bayern war es aber enorm wichtig, ein Tor zu machen zum 1:0 und das Spiel ein bisschen zu brechen.“

Abschiedsgedanken? „Noch nicht“

„Nein, gar nicht“, stellte er bei SPORT1 klar: „Als Sportler ist es wichtig, sich auf seine Aufgaben zu konzentrieren. Klar gibt es mal Phasen, in denen es nicht so läuft und wo medial viel geschrieben, viel gesprochen, viel gesagt wird. Aber meine Aufgabe ist es, auf dem Platz zu funktionieren. Das ist mir in den letzten zwei Wochen besser gelungen mit zwei Toren. Da will ich einfach weitermachen.“