Vier Weltcupsiege für Weltmeisterin Varfolomeev

Vier Weltcupsiege für Varfolomeev in Portugal © AFP/SID/NIKOLAY DOYCHINOV

Lediglich bei der Entscheidung mit dem Ball musste sich die 16 Jahre alte Schülerin vom TSV Schmiden mit Rang drei begnügen. In der kommenden Woche stehen in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku die Europameisterschaften in der Rhythmischen Sportgymnastik auf dem Programm.