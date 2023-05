Sieben Rote Karten in Argentiniens Superclasico

Buenos Aires (SID) - Im Derby zwischen River Plate und den Boca Juniors in Buenos Aires geht es traditionell hoch her - doch dieser Superclasico war einer für die Geschichtsbücher: Sieben Rote Karten wie beim 1:0 (0:0)-Heimerfolg von River Plate am Sonntag sind in der knapp 100-jährigen Historie des Stadtduells einmalig.