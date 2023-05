WWE-Topstar erwägt Wechsel - Abgang eines Unvollendeten?

Der Vertrag des früheren WWE-Champions Drew McIntyre läuft in einigen Monaten aus, seine Zukunft ist unklar. Der ehrgeizige Schotte soll einen Abgang in Betracht ziehen.

Ein früherer WWE-Champion steht vor einer ungewissen Zukunft beim Wrestling-Marktführer. Verlängert er seinen auslaufenden Vertrag? Oder steuert er den Konkurrenten AEW an?

Drew McIntyre pausiert bei WWE aktuell

Wie Fightful berichtet, läuft das Arbeitspapier des 37-Jährigen Anfang 2024 aus. Ob es zu einer Verlängerung oder einem Abgang sei unklar, es gebe keine klare Tendenz in die eine oder andere Richtung. Der Wrestling Observer vermeldet denselben Stand.

Es ist übliches Prozedere in der Branche, Stars die dabei sind, eine Liga zu verlassen, die letzten großen Matches verlieren zu lassen. Im Fall McIntyre ließ sich herauslesen, dass WWE vorgebaut hat für das mögliche Szenario, dass der Kampf McIntyres letzter WrestleMania-Kampf war.

WWE-Durchbruch von Corona getrübt

McIntyres Geschichte mit WWE reicht bis ins Jahr 2007 zurück, in dem der Mann aus Ayr seinen ersten Vertrag unterschrieb und groß herausgebracht werden sollte als „Chosen One“ von Ligaboss Vince McMahon. Der damalige „Push“ - dem jetzigen von Jungstar Austin Theory nicht unähnlich - hatte nicht den gewünschten Erfolg, McIntyre wurde 2014 gefeuert.

Mit herausragenden Leistungen in der amerikanischen und europäischen Independent-Szene kämpfte sich das 1,96 Meter große, agile Schwergewicht aber zurück aufs WWE-Radar. Sein zweites Engagement ab 2017 ist deutlich erfolgreich, McIntyre schaffte den Durchbruch zum WWE-Champion, gewisse Fußnoten allerdings blieben.

McIntyres Krönung zum WWE-Champion bei WrestleMania 36 im Jahr 2020 gegen Brock Lesnar war getrübt von der heraufziehenden Corona-Pandemie : Statt wie geplant vor 75.000 Fans im Super-Bowl-Stadion der Tampa Bay Buccaneers ging er im leeren TV-Studio des Performance Centers in Orlando über die Bühne.

„Bittersüßer“ Moment bei Clash at the Castle

Die Gelegenheit, den durch höhere Gewalt verpassten Moment nachzuholen, ließ WWE mehrfach verstreichen: Beim Comeback der Fans bei WrestleMania 37 in Tampa verlor McIntyre überraschend sein Titelmatch gegen den zwischenzeitlich zum Zug gekommenen Bobby Lashley.

Auch bei seinem bislang größten Auftritt beim europäischen Heimspiel Clash at the Castle im September 2022 unterlag McIntyre im walisischen Cardiff letztlich gegen Universal Champion Roman Reigns. Dessen historische, seit bald 3 Jahren andauernde Regentschaft, war WWE am Ende wichtiger als die Option einer emotionalen Krönungszeremonie McIntyres.