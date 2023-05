NBA: Nikola Jokic schubst Suns-Owner - Riesen-Wirbel in den Playoffs

Nikola Jokic liefert in den NBA-Playoffs ein überragendes Spiel gegen die Phoenix Suns ab. Ein Schubser gegen den Suns-Owner könnte für ihn aber noch Folgen haben.

Im Spiel 4 der Playoff-Serie kassierten die Denver Nuggets gegen die Phoenix Suns eine 124:129-Pleite. In der Playoff-Serie steht es damit 2:2. Zwei Minuten vor dem Schluss des zweiten Viertels kam es dann zum Aufreger des Spiels.

Was war passiert? Suns-Profi Josh Okogie beförderte den Ball bei einem Rettungsversuch unfreiwillig ins Aus. Sein Kontrahent Nikola Jokic, der mit 53 Punkten die meisten Zähler in der Partie machte, wollte sich diesen schnell schnappen und das Spiel fortsetzen - löste aber stattdessen ein Handgemenge an der Seitenlinie aus.