Frankfurt erwartet Abstieg: "Mit Wildcard nicht beschäftigt"

Dass die Wildcard 700.000 Euro kostete und den Etat belastete, sei nicht entscheidend für den Abstieg gewesen, die personellen Probleme nur einer von mehreren Faktoren. "Die Verletzungen waren nicht der einzige Grund. Wir haben auch in den vergangenen Wochen gezeigt, dass wir trotzdem Spiele gewinnen können", so Völler: "Ich denke an viele Spiele, die wir einfach hergeschenkt haben. Gerade am Anfang der Saison. Da hätten wir schon größere Schritte machen können."