Formel 1: Völlig irre Alonso-Szene in Miami - Rennstar schaut bei Rennen fern

Verstappen gewinnt! Doppelsieg von Red Bull in Miami

Fernando Alonso sorgt beim Rennen in Miami für eine irre Szene - und wird dafür gefeiert.

Am Sonntag fuhr der Aston-Martin-Pilot beim Großen Preis von Miami auf den dritten Platz und war damit offenbar nicht ausgelastet. In der Schlussphase des Rennens freute er sich am Funk über ein Überholmanöver seines Teamkollegen Lance Stroll, das viel weiter hinten im Feld stattgefunden hatte.