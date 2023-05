FC Bayern: Müller lässt Tuchel als Dauer-Personalie nicht mehr los

Trainer Tuchel wird nach dem Sieg des FC Bayern in Bremen erneut mit der Dauer-Personalie Thomas Müller konfrontiert. Auch die Experten im STAHLWERK Doppelpass äußern sich.

„Es sind zwei Spiele, die er von der Bank kommt, und ihr Kollege fragt mich, ob ich das Karriereende einleite. Da sind wir vielleicht im Maßhalten am Ziel vorbei“, wurde der Coach in Richtung Sky -Reporter Sebastian Hellmann deutlich.

Reporter-Frage sorgt für Gelächter bei Tuchel

In seinen sechs Wochen als Bayern-Trainer gab es wohl keinen Spieler, zu dem sich Tuchel derart oft äußern musste. Und das, obwohl Müller bei dem 49-Jährigen aktuell noch nicht einmal die gewohnte Rolle einnimmt - der Ur-Bayer stand in den vergangenen vier Bayern-Spielen nur einmal in der Startformation.