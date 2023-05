Manchester United: "Die wahre Schande sind ..." - de Gea patzt, Legende wütet gegen Eigentümer

„Die wahre Schande sind die Glazers. Warten sie darauf, bis das letzte Spiel im Old Trafford vorbei ist? Es wäre typisch für sie. Schwach und sich vor der Verantwortung drückend, bis zum Ende!“, schrieb der 48-Jährige am Sonntag bei Twitter.

ManUnited patzt - Liverpool hofft

„United war so schlecht in diesem Spiel. Dass Erik ten Hag mehr Spieler in diesen Situationen sieht, ist positiv. So kann er sich überlegen, wen er im Bus haben will“, schrieb Neville über die Partie.