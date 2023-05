FC Bayern: Mazraoui meldet sich zurück - vergessener Profi mit Nachricht an Tuchel

"Endlich Mal!" - So freute sich Tuchel über den Sané-Treffer

Noussair Mazraoui macht auf sich aufmerksam. Erst überzeugt der Bayern-Star auf dem Platz, dann macht er auch verbal Werbung in eigener Sache.

Der Außenverteidiger meldete sich beim knappen Sieg des FC Bayern bei Werder Bremen mit einer soliden Leistung in der Startelf zurück - und überzeugte dabei auch als Vorlagengeber.

„Mit den Emotionen geht es rauf und runter“, erklärte Mazraoui. Das 2:1 war ein Hoch, nachdem es zuvor länger abwärts ging. Der Marokkaner hatte sich Ende April in einem Interview über seine Rolle in München beschwert (“Fühlt sich an, als wäre ich vergessen worden“). Nach einer Erkrankung war Mazraoui lange ausgefallen und im Anschluss kaum noch zum Einsatz gekommen.