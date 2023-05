DSV-Wasserballer erreichen Weltcup-Finale und steigen auf

Deutschlands Wasserballer haben sich beim Weltcup-Turnier in Berlin mit vier klaren Siegen in vier Spielen für das Weltcup-Finale qualifiziert.

Deutschlands Wasserballer haben sich beim Weltcup-Turnier der Division II in Berlin mit vier klaren Siegen in vier Spielen erstmals seit 2007 wieder für das Weltcup-Finale qualifiziert. Durch ein 12:1 (3:0, 0:0, 7:1, 2:0) im abschließenden Spiel gegen Kasachstan buchte die im Neuaufbau befindliche Auswahl des Deutschen Schwimm-Verbandes (DSV) ihr Ticket und stieg zudem in die zwölf Teams umfassende Division I des neugestalteten Wettbewerbs auf.