Formel 1: Spott und Kritik für abgedrehte Fahrer-Präsentation vor Rennen in Miami mit LL Cool J und will.i.am

Beim Großen Preis der Formel 1 in Miami steht die Show im Vordergrund. Das merkt man vor allem bei der abgedrehten Fahrer-Präsentation. Bei einigen Fans kommt diese nicht gut an.

Die extravagante Fahrer-Präsentation unmittelbar vor dem Start des Großen Preises der Formel 1 in Miami (LIVETICKER) ist bei den Fans nicht gut angekommen.

Nach der Premiere im vergangenen Jahr macht die Formel 1 zum zweiten Mal Station in der Küstenstadt in Florida .

Der Promi-Auflauf in Miami ist enorm. Neben den beiden genannten Rappern ließen sich an der Strecke am Wochenende unter anderem Roger Federer, Serena Williams, Jeff Bezos, Elon Musk, Michelle Rodriguez, Vin Diesel, James Marsden, Patrick Mahomes und Lindsey Vonn blicken.