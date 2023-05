Bundesliga: Borussia Dortmund – VfL Wolfsburg, 6:0 (3:0)

81.365 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für den BVB schlägt – bejubelten in der 14. Minute den Treffer von Karim Adeyemi zum 1:0. Sebastien Haller brachte den Ball zum 2:0 zugunsten der Gastgeber über die Linie (29.). Mit dem 3:0 von Donyell Malen für Dortmund war das Spiel eigentlich schon entschieden (37.). Borussia Dortmund gab in Durchgang eins klar den Ton an. Folgerichtig stand zur Pause eine klare Führung auf dem Zettel. Mit einem Doppelwechsel in der Halbzeitpause holte Niko Kovac Ridle Baku und Josuha Guilavogui vom Feld und brachte Kilian Fischer und Kevin Paredes ins Spiel. Jude Bellingham vollendete zum vierten Tagestreffer in der 54. Spielminute. Adeyemi baute den Vorsprung des BVB in der 59. Minute aus. Mit Malen und Mats Hummels nahm Edin Terzic in der 63. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Marco Reus und Salih Özcan. Wolfsburg stellte in der 65. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickte Omar Marmoush, Yannick Gerhardt und Nicolas Cozza für Jonas Wind, Mattias Svanberg und Jakub Kaminski auf den Platz. Bellingham besorgte in der Schlussphase schließlich den sechsten Treffer für Dortmund (86.). Fritz (Korb) pfiff schließlich das Spiel ab, in dem Borussia Dortmund bereits in Durchgang eins deutlich gezeigt hatte, dass es nach 90 Minuten nur einen Sieger geben würde.