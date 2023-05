FC Arsenal bleibt ManCity auf den Fersen - Zittersieg bei Newcastle

Der FC Arsenal gibt sich im Kampf um die englische Meisterschaft noch nicht geschlagen. Die Gunners holen einen Zittersieg bei Newcastle United, bleiben an Manchester City dran.

Die Gunners gewannen am Sonntag ihr drittletztes Saisonspiel bei Verfolger Newcastle United nach hartem Kampf mit 2:0 (1:0) und liegen damit weiter nur einen Punkt hinter Tabellenführer Manchester City. Allerdings hat der Spitzenreiter noch ein Nachholspiel in der Hinterhand.

Der Norweger Martin Ödegaard, der zuletzt schon beim 3:1 gegen Chelsea doppelt getroffen hatte, brachte Arsenal in einer hochklassigen Partie bereits in der 14. Minute in Führung. Ein Eigentor des Schweizers Fabian Schär (71.) sorgte für die Entscheidung.