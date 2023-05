Ligue 1: Doppelter Viererpack! Lyon-Stürmer Lacazette und Wahi mit irrer Show

In Lyon trägt sich eine irre Partie zu. Ein junger Franzose erzielt einen Viererpack für den HSC Montpellier. Lyon-Stürmer Alexandre Lacazette ahmt das Kunststück nach.

In Lyon hat sich eine komplett irre Partie zugetragen - mit einem doppelten Viererpack.

Lacazette-Show in der Schlussphase

In der Schlussphase die große Lacazette-Show: Erst traf der ehemalige Arsenal-Star zum Ausgleich (82.). In der zehnten Minute (!) der Nachspielzeit machte er per Elfmeter den Sieg perfekt.