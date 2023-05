Premier League: Chelsea-Kandidat vom Markt

So schwärmt Guardiola von Rekordbrecher Haaland

In der Championship hat der FC Burnely souverän den direkten Wiederaufstieg in die Premier League geschafft.

Vor dem letzten Spieltag steht der Verein aus Nordengland mit 98 Punkten an der Tabellenspitze - zehn Punkte vor Sheffield United auf Rang zwei. Maßgeblich daran beteiligt ist Vincent Kompany, der im vergangenen Sommer das Traineramt bei den „Clarets“ übernommen.

Als Belohnung bekommt der Belgier nun einen neuen Vertrag. Bis 2028 wird er beim FC Burnley an der Seitenlinie stehen. Das vermeldete der Klub via Twitter.

Auch Kompany selbst zeigt sich begeistert von der Verlängerung. „Burnely und Turf Moor (Stadion des FC Burnley, Anm. d. Red.) fühlte sich vom Start weg richtig an. Daher fühlt es sich nun auch richtig an, für die nächsten fünf Jahre zu verlängern.“

Auch bei Chelsea und Tottenham im Gespräch

Da Kompany, der in seiner Aktivenzeit für Manchester City elf Jahre lang in der Premier League auflief, auch beim FC Chelsea und Tottenham Hotspur für den Trainerstuhl in Frage kam, ist der 37-Jährige dort nun aus dem Rennen.