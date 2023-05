Premier League: Xabi Alonso jetzt ein Nagelsmann-Konkurrent?

Der Spanier selbst hatte einem Wechsel zuletzt allerdings einen Riegel vorgeschoben. „Für mich ist es normal, dass es in dieser Phase der Saison Gerüchte gibt“, sagte er am Donnerstag und ergänzte: „Aber wir haben in dieser Saison noch Großes zu erreichen. Deshalb ist mein Kopf für die letzten Monate zu hundert Prozent hier. Und mein Kopf ist auch für nächste Saison zu hundert Prozent hier.“

Alonso zu den Spurs? Auch Nagelsmann gehandelt

Unter Alonso holte Bayer in 32 Spielen im Schnitt 1,81 Punkte und kämpft in der Bundesliga noch um die Qualifikation für den Europacup. In der Europa League trifft er im Halbfinale auf die AS Rom.