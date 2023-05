2. Liga: Eintracht Braunschweig – SV Sandhausen, 2:1 (0:0)

Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. In der 64. Minute stellte Braunschweig personell um: Per Doppelwechsel kamen Jan-Hendrik Marx und Danilo Wiebe auf den Platz und ersetzten Maurice Multhaup und Bryan Henning. Lange Zeit hielten beide Mannschaften hinten die Null. Das änderte sich, als Saulo Decarli mit seinem Treffer für die Gastgeber die turbulente Schlussphase einläutete (82.). Mund abputzen und weitermachen: Unter diesem Motto stand der Ausgleich, den Aleksandr Zhirov bereits wenig später besorgte (88.). Der Schlusspfiff war zum Greifen nah, als Anton-Leander Donkor noch einen Treffer parat hatte (89.). Michael Schiele nahm mit der Einwechslung von Fabio Kaufmann das Tempo raus, Anthony Ujah verließ den Platz (94.). Als Referee Siebert (Berlin) die Partie abpfiff, reklamierte Eintracht Braunschweig schließlich einen 2:1-Heimsieg für sich.