2. Liga: 1. FC Heidenheim 1846 – 1. FC Magdeburg, 0:0 (0:0)

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. In der Halbzeitpause änderte Frank Schmidt das Personal und brachte Dzenis Burnic und Kevin Sessa mit einem Doppelwechsel für Lennard Maloney und Florian Pick auf den Platz. Mit Jamie Lawrence und Jason Ceka nahm Christian Titz in der 75. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Cristiano Piccini und Tatsuya Ito. Letzten Endes wurden die Zuschauer für ihr Kommen – zumindest in Form von Toren – nicht belohnt. Auch für Durchgang zwei gab es keine Treffer zu vermelden, womit es bei der Nullnummer blieb.