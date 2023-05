Club verpasst Befreiungsschlag im Abstiegskampf

Nürnberg kassiert Ausgleich in der Nachspielzeit © IMAGO/Sportfoto Zink /Daniel Marr/IMAGO/Sportfoto Zink /Daniel Marr/SID/IMAGO/Sportfoto Zink / Daniel Marr

Der 1. FC Nürnberg hat in der 2. Fußball-Bundesliga im Abstiegskampf den dringend benötigten Befreiungsschlag leichtfertig verspielt. Der Club kam gegen den 1. FC Kaiserslautern nicht über ein 3:3 (2:1) hinaus, hat drei Spieltage vor Schluss aber nun vier Zähler Vorsprung auf den Relegationsplatz.

Die Mannschaft von Trainer Dieter Hecking gab in einer turbulenten Schlussphase noch einen Zwei-Tore-Vorsprung aus der Hand. Julian Niehues (88.) und Philipp Klement (90.+5) trafen für den FCK zum Endstand.

Mats Möller Daehli (4.) brachte den neunmaligen Meister vor 40.525 Zuschauern früh in Führung. Jens Castrop (35.) erhöhte nach Eckball von Möller Daehli per Kopf. Es war übrigens der erste Treffer des FCN in dieser Saison nach dem 163. (!) Eckball. FCK-Torwart Julian Krahl war bei seiner Zweitliga-Premiere zweimal machtlos.