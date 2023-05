Serie A: Der vergessene deutsche Ex-Nationalspieler im Meisterteam von Neapel

2020 geht für den deutschen Ex-Nationalspieler Diego Demme ein Traum in Erfüllung. Er wechselt zur SSC Neapel - dem Verein Diego Maradonas, dem er seinen Vornamen zu verdanken hat. Jetzt ist Demme italienischer Meister.

Die SSC Neapel gewinnt am Donnerstagabend die italienische Meisterschaft und erfüllt damit nicht nur den Traum tausender Fans. Auch für Napoli-Spieler Diego Demme schließt sich ein Kreis.

Denn den Weg zu Neapel legte ihm sein Vater schon in die Wiege.

Demmes Vater ist glühender Neapel-Fan

Demme ist in Herford geboren, die Mutter ist Deutsche, Vater Enzo Demme ist Italiener - und glühender Napoli-Fan. Seinen Sohn benannte er nach Jahrhundertfußballer und Neapel-Legende Diego Maradona.

Damals hätte er sich wohl nicht zu träumen gewagt, wie die Karriere seines Sohnes verlaufen würde. Alles startete am Nachwuchsleistungszentrum von Arminia Bielefeld . Dort durchlief Diego Demme die Jugendteams der Arminia. Bei den Herren absolvierte er seine ersten Profi-Spiele.

Von dort wechselte er zu Paderborn, dann zu RB Leipzig. Mit den Sachsen, die damals noch in der Dritten Liga spielten, marschierte er bis in die Bundesliga durch. Er gehörte zu den absoluten Leistungsträgern, machte über 200 Pflichtspiele und wurde am Ende seiner sechs Jahre sogar Kapitän.