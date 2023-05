Wolfsburgerinnen bleiben München auf den Fersen

Der VfL Wolfsburg und Bayern München gehen Kopf an Kopf in den Titel-Endspurt der Frauen-Bundesliga.

Die Triplejägerinnen aus Wolfsburg zogen durch einen 7:1 (4:1)-Kantersieg gegen den 1. FC Köln wieder bis auf einen Punkt an Spitzenreiter München (52) heran. Der FC Bayern hatte mit einem 2:1 (2:0)-Zittersieg bei der SGS Essen am Samstag vorgelegt.

Titelrennen läuft: Wer stolpert im Endspurt?

Am drittletzten Spieltag warten mögliche Stolpersteine auf das Topduo: Meister Wolfsburg tritt am kommenden Sonntag beim Tabellendritten Eintracht Frankfurt an, München hat bereits am Freitagabend die viertplatzierte TSG Hoffenheim zu Gast.