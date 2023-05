BVB: Ex-Talente über brutales Aus - "Da habe ich nur gelitten"

Ex-BVB-Talente sprechen von Missständen

Das Duo schaffte es bis an die Schwelle - und scheiterte dann brutal. Lange waren sie in ihren Teams immer vorne mit dabei, wurden auch U-Nationalspieler. Dann kamen die Rückschläge.

„Da habe ich nur gelitten“, sagte von Cysewski heute: „Ich habe so etwas immer mit mir selbst ausgemacht. Bei mir hat es in der U19 angefangen. Da wurde es richtig wichtig, ich hatte 85 Prozent der Reise Richtung Profifußball hinter mir und die nächsten 15 Prozent waren die entscheidenden. Und ich war nicht mehr dabei. Das war einfach nur ganz schlimm.“

„Es gibt nichts Schlimmeres ...“

Mal nicht zum Kader zu gehören, sei normal, fügte Schulte an. Oft sei man aber ohne Erklärung des Trainers aus dem Team gerutscht: „Wir haben uns nicht verarscht gefühlt. Wir hätten uns aber gewünscht, zu wissen, was Sache ist. Dass das Gegenüber kein Blatt vor den Mund nimmt. So ging es vielen Spielern in unserem Umfeld. Es gibt nichts Schlimmeres, als im Training sein Bestes zu geben, aber noch nicht einmal im Abschlussspiel mitmachen zu dürfen, weil kein Platz ist.“