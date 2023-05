Lückenkemper verbessert Saisonbestleistung

Europameisterin Gina Lückenkemper (Berlin) hat ihre gute Frühform bewiesen. In 11,00 Sekunden stellte Deutschlands Sportlerin des Jahres am Samstag in Atlanta eine Saisonbestleistung über 100 m auf. Noch nie war die 26-Jährige zu so einem frühen Zeitpunkt der Saison so schnell unterwegs: Vier ihrer fünf Zeiten unterhalb der 11-Sekunden-Marke lief sie im August, ihren jüngsten DM-Titel holte sie im Juni 2022 in 10,99 Sekunden.