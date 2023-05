Formel 1: War Max Verstappen wirklich selbst schuld an seinem Quali-Fiasko?

Zu dominant war der Eindruck des Formel-1 -Weltmeisters bislang auf dem Stadtkurs an der Atlantikküste Floridas in den vorangegangenen Trainings.

Doch dann crashte Charles Leclerc völlig abrupt 1:36 Minuten vor Ende des Qualifyings in die Mauer. Q3 war vorbei, die Startreihenfolge ergab sich aus den aktuellen Zeiten.

Und da stand bei Verstappen: nichts. Wegen eines fehlerhaften Auftakts in seine erste versuchte schnelle Runde brach der Niederländer diese ab und setzte alles auf den letzten Run in der Quali.

„Ich bin so wütend - auf mich selber!“

Doch daraus wurde nichts, denn der beschädigte Ferrari von Leclerc ließ eine Fortsetzung der Zeitenjagd nicht zu. Also stand unter dem Strich Startplatz neun für Verstappen zu Buche.

„Auf einer solchen Strecke besteht diese Gefahr immer, aber letztlich bin ich selber schuld“, haderte der Red-Bull-Pilot bei Sky : „Ich bin so wütend - auf mich selber! Das war ein Fehler von mir, das kann keiner schönreden.“

Verstappen schob die Schuld an der Pleite also nicht dem Monegassen in die Schuhe. „Das alles ist sehr ärgerlich, denn meine Q2-Runde wäre schnell genug für die Pole gewesen“, ergänzte der zweimalige Weltmeister.