Rudern: Zeidler gewinnt Weltcup in Zagreb

Oliver Zeidler gewinnt Weltcup in Zagreb ungefährdet © IMAGO/Luka Stanzl/PIXSELL/IMAGO/Luka Stanzl/PIXSELL/SID

Frankfurt am Main (SID) - Ruder-Weltmeister Oliver Zeidler hat einen gelungenen Auftakt in die Weltcup-Saison hingelegt.

Der 26-Jährige von der Frankfurter RG Germania gewann seinen Finallauf in Zagreb in Abwesenheit vieler großer Einer-Konkurrenten ungefährdet mit über einer Bootslänge Vorsprung vor dem Dänen Sverri Nielsen und Nikolaj Pimenov (Serbien).

Zeidler nutzte den Wettbewerb in Kroatien als einziger Deutscher für eine erste internationale Standortbestimmung.

Saisonhöhepunkte der Ruderer sind die EM in Bled vom 26. bis 28. Mai sowie die WM vom 3. bis 10. September in Belgrad, wo im Einer gleich die ersten Neun ihr Ticket für die Olympischen Spiele in Paris lösen.