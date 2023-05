Bundestrainer Kohlmann: "Würde Struff-Aktien kaufen"

Kohlmann (r.) hat hohe Erwartungen an Struff (l.) © IMAGO/Paul Zimmer/IMAGO/Paul Zimmer/SID/Paul Zimmer via www.imago-images.de

Für Tennis-Bundestrainer Michael Kohlmann hat Jan-Lennard Struff mit seinem überraschenden Siegeszug in Madrid sein Potenzial noch längst nicht ausgeschöpft. „Wenn es ginge, würde ich jetzt Struff-Aktien kaufen“, sagte Kohlmann dem SID: „Da ist noch einiges drin für ihn.“

Struff (33) war beim Sandplatz-Masters in Madrid ins Finale gegen Titelverteidiger Carlos Alcaraz eingezogen (Sonntag, 18.30 Uhr). Damit kehrt er in der Weltrangliste unter die Top 30 zurück, Tendenz steigend, „weil er in den kommenden Wochen und Monaten kaum Punkte zu verteidigen hat“, wie Kohlmann feststellte.