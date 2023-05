HBL: Füchse Berlin - SG Flensburg-Handewitt live im TV, Stream, Ticker

Die Füchse Berlin empfangen die SG Flensburg-Handewitt zum Topspiel in der Handball-Bundesliga. Nur der Sieger hat noch Chancen in den spannenden Meisterkampf einzugreifen. Auch Kiel und Magdeburg sind gefordert.

Welche Top-Mannschaft kann nochmal in den Meisterkampf eingreifen?

Die Füchse Berlin empfangen die SG Flensburg-Handewitt am 29. Spieltag am Sonntag um 14.00 Uhr zum Topspiel. Beide Teams schwächelten in der Liga zuletzt. Nur mit einem Sieg können die beiden Titel-Anwärter wohl nochmal ein Wort um die Meisterschaft mitreden.