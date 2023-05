Nach Wutrede: Eintracht-Vorstand Hellmann kritisiert Glasner

Frankfurt am Main (SID) - Vorstandssprecher Axel Hellmann hat Eintracht Frankfurts Trainer Oliver Glasner nach dessen Wutrede kritisiert. Es sei „spürbar“, dass der Österreicher „enttäuscht“ sei, dies könne er „verstehen“, sagte Hellmann am Sonntag bei Bild-TV: „Was ich aber auf keinen Fall verstehen kann, ist, dass man quasi diese Enttäuschung an einem Journalisten auslässt, der dort seine Arbeit macht und seine Frage auf ein sehr ruhige Art und Weise stellt ohne einen zynischen Unterton.“