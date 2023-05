Völler: "Wir sind mal wieder dran, einen Pokal hochzuhalten"

Anzeige

Rudi Völler spielte fünf Jahre lang für die Roma © AFP/SID/INA FASSBENDER

Rudi Völlers Sympathien im Europa-League-Halbfinale zwischen Leverkusen und der AS Rom sind trotz dessen Vergangenheit bei beiden Klubs klar verteilt.

„Ich habe Bayer 04 nach so vielen Jahren als Spieler und Verantwortlicher schätzen und lieben gelernt und deswegen drücke ich natürlich Leverkusen die Daumen ? bei aller Nähe und Sympathie, die ich zur Stadt Rom und auch zu meiner Roma habe“, sagte der 63-Jährige in der Bild am Sonntag.

Völler spielte von 1987 bis 1992 für die Roma und anschließend auch für Leverkusen (1994 bis 1996), wo er in der vergangenen Saison nach fast 20 Jahren in Funktionärstätigkeit aufhörte. Sein geplantes Karriereende verschob sich jedoch: Seit dem 1. Februar ist Völler als Sportdirektor beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) tätig.

"Ich wünsche der Roma, dass sie unter den ersten vier in der Serie A landet und wir uns in der nächsten Saison in der Champions League wiedersehen. Aber ich finde, dass wir es nach 30 Jahren einfach mal wieder verdient haben und auch dran sind, einen Pokal hochzuhalten", sagte der Weltmeister von 1990.