Bundesliga: Rätsel um Kahn gelüftet - der Bayern-Boss erklärt sich

Plötzlich war von Oliver Kahn nichts mehr zu sehen. Immer wieder fingen die TV-Kameras beim Auswärtssieg der Bayern in Bremen einen leeren Sitz auf der Tribüne ein. Der Vorstandsboss erklärt sein Verschwinden.

„Ich habe da kaum etwas gesehen, weil die Leute natürlich emotional sind und immer aufgestanden sind. Ich habe es dann in der Loge weitergeschaut“, erklärte Kahn später selbst im ZDF-Sportstudio .

Die Bayern hatten in Bremen wie zuletzt schon gegen die Hertha (2:0) große Mühe, zu aussichtsreichen Chancen zu kommen.

Das ließ die Anspannung bei Kahn schnell wachsen. „Ich hatte am Anfang schon wieder ein bisschen Bedenken, wir haben Chancen herausgearbeitet, sie nicht gemacht. Das hatten wir in dieser Saison schon oft.“

Kahn muss während dem Spiel „Stress abbauen“

Wohl auch deshalb verließ der einstige Weltklassetorhüter seinen Platz neben Hasan Salihamidzic auf der Tribüne: „Hintendran hatte man dann freien Blick auf das Spielfeld. Ich muss mich, wenn es so eng ist, zwischendurch ein bisschen bewegen und den Stress abbauen.“

Letztlich konnten sich Kahn und Co. über einen knappen, aber nicht unverdienten Sieg freuen. In der Bundesliga-Tabelle baute der Rekordmeister seinen Vorsprung an der Spitze vorerst auf vier Punkte aus.