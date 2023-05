WWE Backlash: Umjubelte Doppel-Überraschung bei Spektakel in Puerto Rico

Bei WWE Backlash packt die Liga zwei besondere Bonbons für die Fans in Puerto Rico aus: Zwei alte Bekannte kehren zurück - und verhelfen Rap-Superstar Bad Bunny zum Sieg.

Bei WWE Backlash 2023 im puertoricanischen San Juan bot WWE unerwartete Auftritte bekannter Stars früherer Zeiten. Sie halfen Rap-Superstar und WWE-Edelfan Bad Bunny, sein Heimspiel in San Juan zu gewinnen. ( NEWS: Alle Neuigkeiten rund um WWE )

Carlito und Savio Vega helfen Bad Bunny

Bad Bunny besiegte bei Backlash Damian Priest in einem Street Fight ohne Regeln. Priest war bei Bunnys WWE-Debüt bei WrestleMania 2021 noch Bunnys Partner, wandte sich zuletzt aber gegen ihn, als sich Bunny in der Fehde von Priests Partner Dominik Mysterio gegen Vater Rey auf Reys Seite stellte.

Wenig überraschend war vor diesem Hintergrund, dass sich Priests Kollegen von Judgment Day und die LWO um Rey in das Match einschalteten. Ein zusätzliches Bonbon gab es jedoch, als dann noch zwei puertoricanische Publikumslieblinge aus der WWE-Vergangenheit hinzukamen: Savio Vega, in den Neunzigern unter anderem bekannt als Partner der verstorbenen Legende Razor Ramon und als früher Rivale von Stone Cold Steve Austin - und John Cenas früherer Erzfeind Carlito.

Die Ergebnisse von WWE Backlash 2023:

Im Hauptkampf der Show rächte sich später Cody Rhodes für die Schock-Attacke von Brock Lesnar am Tag nach seiner WrestleMania-Niederlage gegen Universal Champion Roman Reigns. Rhodes konterte am Ende Lesnars Kimura-Griff und schulterte ihn. Beendet wirkt die Fehde durch diesen als eher glücklich denn eindeutig inszenierten Sieg noch nicht.

WWE Backlash - die weiteren News und Highlights:

- Im Eröffnungskampf der Show boten RAW-Damenchampion Bianca Belair und die mit lautem Jubel empfangene Japanerin Iyo Sky ein weiteres Highlight. Belair siegte am Ende mit ihrem Finisher KOD, nachdem ein Eingriffsversuch von Skys Partnerin Bayley mehr schadete als nutzte: Bayley wurde erwischt, als sie Belairs Haare festhielt, während Sky zu einem Moonsault-Sprung emporstieg. Belair nutzte am Ende die kurze Verwirrung, um Skys Spezialaktion auszuweichen. Das Kampfende intensivierte die Andeutungen eines Risses in der Gruppierung Damage CTRL.