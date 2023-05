"Können es nicht einschätzen": Bolls WM-Start noch fraglich

Der Tischtennis-Star Timo Boll bangt vor den Einzel-Weltmeisterschaften in Durban wegen der Folgen einer Schulterverletzung weiter um seine Teilnahme.

Der deutsche Tischtennis-Star Timo Boll (Düsseldorf) bangt rund zwei Wochen vor den Einzel-Weltmeisterschaften in Durban (22. bis 28. Mai) wegen der Folgen einer Schulterverletzung weiter um seine Teilnahme an Titelkämpfen. "Wir hoffen, dass er dabei sein kann, können es aber derzeit beim besten Willen nicht einschätzen", erklärte Sportdirektor Richard Prause vom Deutschen Tischtennis-Bund (DTTB) im Interview mit dem Verbandsorgan tischtennis zu den Chancen des 42 Jahre alten WM-Dritten von 2021 auf einen Start in Südafrika.