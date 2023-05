Schalkes Torwartikone Nigbur wird 75

Schalkes Jahrhunderttorwart Norbert Nigbur vollendet am Montag sein 75. Lebensjahr. Der Ex-Nationaltorwart und Weltmeister von 1974 war am DFB-Pokalsieg 1972 und der Vizemeisterschaft der Königsblauen im selben Jahr maßgeblich beteiligt.

Genauso wünsche er es auch "meinem anderen ehemaligen Verein, Hertha BSC". Die Alte Dame feierte am Samstag durch das 2:1 gegen den VfB Stuttgart ebenfalls einen Dreier im Abstiegskampf. Nigbur gibt sich allerdings keinen Illusionen hin: "Schalke hat von den Vereinen unten in der Tabelle das schwerste Restprogramm. Es wird vermutlich bis zum Ende sehr eng."

Im Abstiegskampf komme es in erster Linie auf die Einstellung der Spieler an, so der Ex-Schlussmann. "Wenn man unten steht, spielt der Kopf eine unheimlich große Rolle. Ich war von der Psyche her immer sehr stark", betonte Nigbur.