NBA: Knicks verlieren bei Butler-Rückkehr in Miami Knicks verlieren bei Butler-Rückkehr

Die New York Knicks geraten in den NBA-Playoffs gegen Miami Heat erneut in Rückstand. Matchwinner ist Rückkehrer Jimmy Butler.

Die Franchise aus dem Big Apple unterlag in Miami 86:105 (44:58) und liegt in der Best-of-seven-Serie nun mit 1:2 zurück. Matchwinner in Südflorida war Heat-Guard Jimmy Butler, der bei seiner Rückkehr nach Sprunggelenkverletzung 28 Punkte auflegte.

Die Knicks schafften es zu keinem Zeitpunkt, dem Spiel einen Stempel aufzudrücken. Lediglich Jalen Brunson erreichte annähernd Normalform und war mit 20 Zählern Topscorer für den zweimaligen Champion.