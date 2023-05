Bei Sieg von Manchester City gegen Leeds: Haaland macht Guardiola wütend

So geschehen am Samstagnachmittag, als Manchester City in der Premier League auf Leeds United traf und nach 83 Minuten dank eines frühen Doppelpacks von Ilkay Gündogan komfortabel in Führung lag.

Guardiola ärgert sich über Haaland

Der Goalgetter wollte dem deutschen Nationalspieler offenbar seinen ersten Dreierpack im City-Trikot ermöglichen, was Guardiola gar nicht in den Kram passte.

Von der Seitenlinie deutete der 52-Jährige mit erhobenem Zeigefinger auf Haaland und rief dem Norweger erzürnt zu: „Erling, you have to take it“, also „Erling, du musst schießen“.