Darts: Gabriel Clemens feiert emotionalen Comeback-Sieg gegen Peter Wright

Gabriel Clemens siegt bei den Belgian Darts Open den ehemaligen Weltmeister Peter Wright. Für die deutsche Nummer eins ist es ein Befreiungsschlag nach zahlreichen Rückschlägen in den vergangenen Monaten.

Was für ein wichtiger Sieg für Gabriel Clemens.

Wie wichtig der Sieg für den „German Giant“ war, sah man auch an seiner Reaktion nach dem Erfolg. Einem sichtlich gerührten Clemens sah man förmlich an, dass durch den Sieg eine große Last von ihm abfiel.