Bundesliga: SV Werder Bremen – FC Bayern München, 1:2 (0:0)

Torlos ging es zur Halbzeitpause in die Kabinen. Serge Gnabry brach für die Bayern den Bann und markierte in der 62. Minute die Führung. Wenig später kamen Thomas Müller und Leroy Sané per Doppelwechsel für Ryan Gravenberch und Kingsley Coman auf Seiten des Teams von Coach Thomas Tuchel ins Match (64.). In der 72. Minute brachte Sané das Netz für den Ligaprimus zum Zappeln. Gleich drei Wechsel nahm Bremen in der 77. Minute vor. Anthony Jung, Marvin Ducksch und Christian Groß verließen das Feld für Lee Buchanan, Maximilian Philipp und Ilia Gruev. Wenige Minuten später holte Ole Werner Leonardo Bittencourt vom Feld und setzte auf die Qualitäten von Niklas Schmidt (82.). In der 86. Minute kam der SV Werder Bremen zum Anschlusstreffer, als Schmidt vor 42.100 Zuschauern zur Stelle war. Unter dem Strich verbuchte der FC Bayern München gegen die Heimmannschaft einen 2:1-Sieg.