Premier League: Fan-Eklat überschattet Liverpool-Sieg! Klopp-Team hofft weiter auf Champions League

Der FC Liverpool um seinen deutschen Teammanager wahrte durch den sechsten Sieg in Folge seine kleine Chance auf die erneute Champions-League-Teilnahme .

Die Liverpool-Fans pfiffen am Tag der Krönung von Charles III. die britische Nationalhymne gnadenlos aus.

Vor dem Anpfiff erntete das neu aufgelegte „God save the King“ im Stadion laute Buh-Rufe. Zudem stimmten die Reds-Anhänger „Liverpool, Liverpool“-Gesänge an. Zudem hielten einige Anhänger auch Schmähplakate in die Luft.