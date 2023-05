Judo-WM: Keine Sportler unter den ausgeschlossenen Russen

Der Ausschluss in Katar betraf keine russischen Judoka © AFP/SID/FRANCK FIFE

Acht Mitglieder der russischen Delegation werden von der WM in Doha ausgeschlossen. Darunter sind aber keine Sportler, heißt es jetzt.

Keines der acht Mitglieder der russischen Delegation, die von den am Sonntag beginnenden Judo-Weltmeisterschaften in Doha/Katar ausgeschlossen wurden, ist eine Sportlerin oder ein Sportler.

Dies verkündete Vlad Marinescu, der Generaldirektor des Judo-Weltverbandes IJF, am Samstag. Es handele sich um „Unterstützungspersonal, Trainer, Delegationsleiter“, sagte Marinescu: „Leute, die laut der Berichte in irgendeiner Weise mit der Führung des Landes in Verbindung stehen.“