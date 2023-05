FC Bayern: Kahn reagiert auf Kritik - "Bin bestimmt der Allerletzte, der gleich hinwirft"

Oliver Kahn erlebt momentan keine einfachen Zeiten beim FC Bayern. Der Vorstandsboss steht mächtig in der Kritik, klein beigeben will er aber nicht, vielmehr gibt er sich kämpferisch.

Oliver Kahn hat in seiner Spielerkarriere einige Klippen umschiffen müssen, doch den heftigsten Gegenwind erhält der 53-Jährige nun in seiner Rolle als Vorstandsboss des FC Bayern.

FC Bayern: „Die Liebe zu diesem Verein“ treibt Kahn an

Der Ex-Keeper habe „eine Art Filtersystem entwickelt“, um mit Kritik umgehen zu können. „Wir alle können ja entscheiden, was wir überhaupt an uns heranlassen, was uns überhaupt bewegen kann und was wir ernst nehmen.“